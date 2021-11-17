Жители новосибирского Академгородка жалуются на нашествие «снежных блох»

Точное название «снежные блохи» — hypogastrura nivicola Фото: facebook.com/groups/akadem/

Жители новосибирского Академгородка заявили о нашествии «снежных блох» в Пироговском лесу. Сибиряки заметили необычные черные точки на снегу, которые при более близком рассмотрении оказались небольшими насекомыми.

Странных букашек новосибирцы сфотографировали и выложили в сеть. Там некоторые сибиряки предположили, что это — так называемые ногохвостки, или в народе — «снежные блохи». Люди писали, что появление этих насекомых может быть связано с серьезными изменениями экосистемы. Но кандидат биологических наук Института систематики и экологии животных Людмила Петрожицкая развеяла опасения сибиряков.

— Ногохвостки могут жить даже в горшках с цветами. Они ничего не предвещают. И зимой их можно встретить, если погода достаточно теплая, — пояснила Людмила Петрожицкая КП-Новосибирск.

«Снежные блохи» увиденные жителями Академгородка представляют большой интерес для ученых, потому что белок, содержащийся в них, способен выдерживать серьезные минусовые температуры.

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