В Новосибирске подросток украл у девочки мобильник, угрожая пневматическим пистолетом

В Новосибирске 18-летний парень и его 17-летний подельник ограбили двоих подростков.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске 18-летний парень и его 17-летний подельник ограбили двоих подростков. Против них возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».
— 13 мая 2021 года во дворе жилого дома по улице Римского-Корсакого в Ленинском районе обвиняемые напали на двоих несовершеннолетних, угрожая им пневматическим пистолетом, после чего похитили у девушки мобильный телефон, стоимостью 17 999 рублей, — сообщили в областном Следственном комитете.
Суд приговорил 18-летнего парня к 1,6 году колонии общего режима, а его 17-летнему сообщнику, дали год условно, с испытательным сроком 2,6 года.
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