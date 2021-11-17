На новой ледовой арене в Новосибирске завершено остекление двух малых арен

На новой ледовой арене завершили остекление двух малых арен. Фото: Правительство Новосибирской области

На Многофункциональной ледовой арене строители завершили остекление двух малых арен, на основной арене установка уникальных витражных систем продолжается. Всего строителям предстоит обустроить более 11,7 тысяч квадратных метров светопрозрачных конструкций.

Генподрядчик уже завершил укладку профлиста на кровле основной арены, а на малых аренах уже стартовал монтаж фальцевых кассет. Кроме того, продолжается комплекс работ по утеплению фасадов здания, заливке полов (на третьем этаже полы уже обустроены полностью, теперь строители заливают полы на первом и втором этажах). Также ведется монтаж внутренних систем отопления, на финишной прямой — установка оборудования индивидуального теплового пункта.

Еще один крупный блок работ — монтаж холодильной установки для охлаждения ледового поля. Установка включает в себя целый комплекс различного оборудования как российского, так и импортного производства.

Минстрой региона жестко следит за выполнением графика работ. В настоящее время на объекте организован ежедневный мониторинг строительства, проходит еженедельный оперативный штаб под руководством Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Напомним, новый ЛДС в Новосибирске строят к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в нашем городе в 2023 году. Общая площадь нового ледового дворца будет составлять 55 квадратных метров. Там будет располагаться основная арена с трибунами на 10,5 тысяч зрителей и тренировочная арена с трибунами на 200 зрителей. Всего на новой ледовой арене предстоит обустроить более 11 тысяч квадратных метров витражных стекол. Еще в 2019 году в Новосибирске стартовало строительство станции метро спортивная. Тогда стоимость объекта оценивалось в 2,6 миллиарда рублей, финансирование ведется из муниципального и регионального бюджетов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.