В Новосибирске женщина избивала своего сына и макала его головой в таз с водой

Жительнице Новосибирска вынесли приговор за издевательства над собственным сыном. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Жительнице Новосибирска вынесли приговор за издевательства над собственным сыном. По версии следователей, сибирячка избивала 12-летнего мальчика и макала его головой в таз с водой.

— Несмотря на обязанность воспитывать ребенка, заботиться о его здоровье, психическом, духовном и нравственном развитии, подсудимая систематически наносила несовершеннолетнему побои, — сообщили в областной прокуратуре. — Кроме того, в октябре 2020 года злоумышленница, находясь дома, с целью оказать воздействие на сына опускала его с головой в таз с водой. Впоследствии мальчик опрокинул таз с водой, вырвался и убежал из квартиры.

После всего произошедшего у мальчика возникло психологическое расстройство, а его мать признали виновной в угрозе убийством по статье 119 УК РФ и в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка по статье 156 УК РФ. Суд приговорил женщину к 320 часам обязательных работ, а также ограничил в родительских правах.

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