В мэрии Новосибирска рассказали об уборке снега на городских тротуарах

За прошедшие сутки из города вывезен 7191 кубометр снега.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
За последние пару недель в Новосибирске выпало много снега. Горожане, тем временем, уже начали жаловаться на то, что из-за сугробов стало трудно пройти по тротуарам. В муниципалитете же, в свою очередь, сообщили, что за прошедшие сутки в городе было очищено 432 километров тротуаров.
— В течение 15 ноября для обработки улично-дорожной сети было использовано 20 тонн «Бионорда» и 970 тонн противогололедной смеси из отсева горных пород. На уборку города вышли 130 единиц техники в дневную и 165 — в ночную смены. Вывезен 7191 кубометр снега, — сообщили в мэрии города. — Силами ДЭУ было очищено: 432 километров тротуаров, 213 парковок, заездных карманов, заездов (выездов), островков безопасности, лестниц и остановок общественного транспорта и 41 пешеходный переход.
Всего с начала зимнего сезона с улиц города был вывезен 71 556,5 кубометр снега.
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