В Новосибирской области мужчина нашел чужую карту и потратил с нее 7 тысяч рублей

С банковской карты потратили около 7 тысяч рублей. Фото: Александр ГЛУЗ

В Бердске в полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что потеряла банковскую карту, а после с ее счета сняли около 7 тысяч рублей. Правоохранителям вскоре удалось найти того, пользовался счетом сибирячки.

— В ходе расследования был задержан 51-летний житель Искитимского района. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу. Оперативники выяснили, что он нашел карту и оплатил ей покупки в нескольких магазинах города, — сообщают в ГУ МВД по Новосибирской области.

На мужчину завели уголовное дело по статье 158 УК РФ за кражу. Пока проводится расследование, мужчина находится под подпиской о невыезде.

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