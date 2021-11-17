Более 880 тысяч жителей Новосибирской области завершили курс вакцинации от ковида. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Так, первым компонентом вакцины привились уже 1 059 393 жителей региона, а полностью прошли курс вакцинации — 880 040 сибиряков. Об этом сообщили в региональном правительстве.

— В регион поступило еще 13 800 комплектов препарата «Спутник V» и 63 000 доз «Спутника Лайт», — уточнили в правительстве.

В ведомстве также напомнили, что «Спутник Лайт» предназначена для тех, кто уже перенес ковид, а также для ревакцинации жителей.

В Новосибирской области доступны 35 мобильных прививочных пункта. Кроме того, действуют 144 кабинета в 92 пунктах вакцинации. Они открыты во всех взрослых поликлиниках — в самом Новосибирске и в области. Также в регионе работают 98 мобильных бригад, которые вакцинируют сотрудников предприятий и организаций.

Записаться на вакцинацию можно на Госуслугах, по номеру Единой регистратуры 124. Также в Новосибирске в поликлинике № 1 работает кабинет, где можно привиться от ковида без записи, по живой очереди.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.