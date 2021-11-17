В Новосибирске вынесли приговор старшекласснику, угрожавшему убить учителей и учеников школы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске сотрудники УФСБ РФ пресекли преступные намерения 18-летнего старшеклассника. Он разделал запрещенную в России идеологию: угрожал убийством учителям, одноклассникам, а также вместе с сообщником совершил разбойное нападение на учащихся школы. Юные злоумышленники угрожали пострадавшим макетом огнестрельного оружия.

— Свои замыслы новосибирец излагал в дневниковых записях и школьных сочинениях, содержащих схематические изображения и заметки об изготовлении оружия кустарным способом, планы совершения насильственных действий в отношении преподавательского состава и учащихся общеобразовательной школы в Первомайском районе Новосибирска, — уточнили в УФСБ РФ по Новосибирской области.

В рамках расследования провели психолого-лингвистическое исследование. Оно установило — старшеклассник мог совершить террористический акт в школе. Так, в мае 2021 года он вместе с приятелем 2004 года рождения напал на учащихся школы. Сообщники угрожали школьникам макетом огнестрельного оружия.

В отношении старшеклассников возбудили и расследовали уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ « Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Ленинский районный суд признал фигурантов виновными в разбое. 18-летний парень получил 1 год 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. А его несовершеннолетний товарищ получил условный срок — 1 год, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

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