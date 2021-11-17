В Новосибирскую область придут морозы до -21 градуса

Местами по области температура опустится до -26 градусов. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Новосибирск идут морозы, уже ночью в пятницу 19 ноября столбик термометров опустится до -21 градуса. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— В среду, 17 ноября, осадков не ожидается. Местами изморозь и гололедица. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха будет -14…-16 градусов. В четверг, 18 ноября, ожидается небольшой снег, ночью будет — -11… -13 градусов, днем — -7… -9 градусов, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. В пятницу, 19 ноября, ночью будет -19… -21 градуса, днем — -13… -15 градусов и осадки в виде небольшого снега. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, — сообщают синоптики.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, по области так же ожидается понижение температуры на 19 ноября. В среднем по региону столбики термометров опустятся до -26 градусов.

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