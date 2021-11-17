В Новосибирске эвакуировали торговый центр «Аура»

В Новосибирске, днем 17 ноября, эвакуировали ТРЦ «Аура». Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске, днем 17 ноября, эвакуировали ТРЦ «Аура». Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

— Посетителей и персонал попросили покинуть здание торгового центра. По словам подписчика, находившегося внутри, эвакуация связана с сообщением о минировании, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

В соцсетях очевидцы также сообщают, что торговый центр — не единственное здание в Центральном районе города, где были эвакуированы посетители.

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