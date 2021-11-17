Рядом с метро «Октябрьская» расцветает «Сакура парк»

Фото: Компания «Расцветай».

Развитая инфраструктура района в сочетании с транспортной доступностью комплекса: в 10 - 15 минутах метро «Октябрьская», в 15 - 20 - «Площадь Ленина» и удобный выезд на улицу Ипподромскую - одно из преимуществ «Сакура парка».

Все необходимое для комфортной жизни - рядом. Хорошее сочетание баланса в одной из центральных частей города.

Инфраструктура рядом с ЖК:

• ТРЦ «Аура» с гипермаркетом «Окей», кинотеатром, парком развлечений и фуд-кортом;

• супермаркет домашней еды «Бахетле»;

• медицинские центры «Здравица» и ЦНМТ;

• фитнес-клуб «X-FIT ПЛАЗА ПРЕМИУМ».

Локация удобна для семей: в шаговой доступности детские сады, школы, художественные студии и культурный центр «Сибирь-Хоккайдо».

Прямые, лаконичные архитектурные линии фасада гармонично вписываются в урбанистический пейзаж Новосибирска и подчеркивают эстетику и сдержанность «Сакура парка». Парковая зона рядом - отличное дополнение архитектуры и продолжение парковой концепции жилого комплекса.

Фото: Компания «Расцветай».

Стилизованное благоустройство территории с элементами японского сада: мини-мосты, сады камней, открытые пространства и тщательно подобранные растения создают самобытный дизайн.

В ЖК «Сакура парк» многообразие планировочных решений: от 24 до 100 квадратных метров. На первых этажах в качестве дополнительной инфраструктуры запроектированы коммерческие помещения. В жилом комплексе большой подземный паркинг.

Финансовый партнер проекта - Сбер.

Центр продаж квартир компании «Расцветай»:

Вокзальная магистраль, 8а,

тел. (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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Застройщик: ООО СЗ «Астра». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

Банки-партнеры: ПАО «Сбербанк»; АО «Альфа-Банк»; АО «Банк ДОМ.РФ» и др.