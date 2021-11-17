Рядом с метро «Октябрьская» расцветает «Сакура парк»

Фото: Компания «Расцветай».
Развитая инфраструктура района в сочетании с транспортной доступностью комплекса: в 10 - 15 минутах метро «Октябрьская», в 15 - 20 - «Площадь Ленина» и удобный выезд на улицу Ипподромскую - одно из преимуществ «Сакура парка».
Все необходимое для комфортной жизни - рядом. Хорошее сочетание баланса в одной из центральных частей города.
Инфраструктура рядом с ЖК:
• ТРЦ «Аура» с гипермаркетом «Окей», кинотеатром, парком развлечений и фуд-кортом;
• супермаркет домашней еды «Бахетле»;
• медицинские центры «Здравица» и ЦНМТ;
• фитнес-клуб «X-FIT ПЛАЗА ПРЕМИУМ».
Локация удобна для семей: в шаговой доступности детские сады, школы, художественные студии и культурный центр «Сибирь-Хоккайдо».
Прямые, лаконичные архитектурные линии фасада гармонично вписываются в урбанистический пейзаж Новосибирска и подчеркивают эстетику и сдержанность «Сакура парка». Парковая зона рядом - отличное дополнение архитектуры и продолжение парковой концепции жилого комплекса.
Фото: Компания «Расцветай».
Стилизованное благоустройство территории с элементами японского сада: мини-мосты, сады камней, открытые пространства и тщательно подобранные растения создают самобытный дизайн.
В ЖК «Сакура парк» многообразие планировочных решений: от 24 до 100 квадратных метров. На первых этажах в качестве дополнительной инфраструктуры запроектированы коммерческие помещения. В жилом комплексе большой подземный паркинг.
Финансовый партнер проекта - Сбер.
Центр продаж квартир компании «Расцветай»:
Вокзальная магистраль, 8а,
тел. (383) 255-88-22
Застройщик: ООО СЗ «Астра». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф
Банки-партнеры: ПАО «Сбербанк»; АО «Альфа-Банк»; АО «Банк ДОМ.РФ» и др.