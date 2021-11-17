В Новосибирской области открыли дополнительные кабинеты для вакцинации от коронавируса

В Новосибирской области открыли новые пункты вакцинации от коронавируса. Фото: Ксения Высотина

Дополнительные кабинеты организованы в пунктах вакцинопрофилактики региона, также предусмотрены новые возможности для записи на вакцинацию против коронавируса через портал Госуслуг и телефон Единой регистратуры 124. Ход вакцинации против коронавирусной инфекции на территории Новосибирской области обсудили в Правительстве региона на совещании под руководством первого заместителя Губернатора Юрия Петухова 16 ноября.

Доклад о текущей прививочной кампании представила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина. Как отметила замминистра, за последнюю неделю с целью расширения возможностей для граждан принять участие в вакцинации дополнительно на базе имеющихся пунктов вакцинопрофилактики региональным минздравом организован 21 кабинет вакцинации — 15 в Новосибирске и 6 в районах области. Таким образом, в общей сложности на 92 пунктах вакцинации открыто — 144 кабинета вакцинации, 85 в городе и 59 в области.

Также через сайт Госуслуг и телефон Единой регистратуры 124 открыта запись для вакцинации для жителей любого района Новосибирской области в поликлинике № 16 на левом берегу и поликлиниках №27 и №7 на правом берегу. Кроме того, для прохождения записи по живой очереди ранее специально был организован дополнительный кабинет в поликлинике №1.

Запасов вакцин для проведения вакцинации достаточно. В частности, получена очередная партия в «Спутник Лайт» в количестве 63 тысячи доз.

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