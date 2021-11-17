Пробки в Новосибирске на утро 17 ноября 2021 года: затор на улице Станиславского

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 17 ноября 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 17 ноября 2021 года: затор образовался на улице Станиславского. Также сложно проехать по улицам Котовского и Ватутина. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Троллейной, Титова, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Затруднено движение по улицам Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Сложно проехать по улице Блюхера и по проспекту Карла Маркса.

На правом берегу города пробка сковала улицу Большевистскую — здесь затруднено движение в сторону Речного вокзала. Сложно проехать по улицам Восход, Кирова, Добролюбова, Зыряновской и Никитина.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро среды, 17 ноября, составил 7 баллов.

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