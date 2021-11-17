Пельмени из села Новосибирской области признаны лучшими в России.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пельмени, изготовленные в селе Новосибирской области, заняли первое место в номинации «Вкус из глубинки» на национальном конкурсе «Вкусы питания». Его итоги подвели в понедельник, 15 ноября. Об этом сообщили в региональном Министерстве сельского хозяйства.
— Миссия конкурса, который проводится уже второй год подряд — познакомить жителей страны с многообразием продуктов и напитков, производимых в различных регионах России, выявить потенциал развития региональных брендов, создать новые точки роста и драйверы развития для сельских территорий, — объяснили в Министерстве.
По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, проект существенно повышает интерес с локальным отечественным продуктам. Конкурс также популяризирует бренды российских производителей и способствует росту объемов производства продуктов, которые изготавливают малые предприятия и фермерские хозяйства.
Номинация «Вкус из глубинки», в которой победили пельмени из села под Новосибирском, определяет лучшие продукты с территорий с численностью населения составляет до 3000 человек. Как раз таким и является село Федосиха Коченевского района, где изготавливают пельмени.
Продукт производит семья новосибирцев, которая пять лет назад сменила мегаполис на размеренную сельскую жизнь. В Федосихе сибиряки открыли малое пельменное производство, а еще обеспечили условия для агротуризма.
— Сейчас в Федосихе выпускают уже несколько видов домашних, самолепных пельменей, в том числе с особенной рецептурой: в начинку, помимо мяса, добавляются грибы вешенка, это придает пельменям полезные лечебные свойства и уникальный вкус, — добавили в Министерстве сельского хозяйства.
Известно, в 2021 году конкуренция на конкурсе была высокой. Участвовали в нем 720 брендов из 84 российских регионов. Новосибирская область на мероприятии представила 13 продуктовых брендов.
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