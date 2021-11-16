В Новосибирске на полтора месяца задержали ремонт улицы Волочаевской

дорожные работы задержали на полтора месяца.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске задержали ремонт улицы Волочаевской на полтора месяца из-за некачественно выполненных работ. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.
Городская администрация предъявила к подрядчику претензии к организации работ из-за отсутствия дорожного заграждения. Также оказалось, что уже сданные работы по выкладке тротуара не соответствуют заявленным.
— Ремонт Волочаевской улицы должен был закончиться 1 сентября, — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.
Контракт на работы с компанией-подрядчиком был заключен на сумму 125 тысяч рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер