В Новосибирске на полтора месяца задержали ремонт улицы Волочаевской

дорожные работы задержали на полтора месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске задержали ремонт улицы Волочаевской на полтора месяца из-за некачественно выполненных работ. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Городская администрация предъявила к подрядчику претензии к организации работ из-за отсутствия дорожного заграждения. Также оказалось, что уже сданные работы по выкладке тротуара не соответствуют заявленным.

— Ремонт Волочаевской улицы должен был закончиться 1 сентября, — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.

Контракт на работы с компанией-подрядчиком был заключен на сумму 125 тысяч рублей.

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