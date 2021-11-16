В Октябрьском районе Новосибирске случился пожар в частном секторе

В Октябрьском районе Новосибирска случился пожар. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске, вечером, 16 ноября, в Октябрьском районе Новосибирска случился пожар. Об этом сообщили очевидцы произошедшего в соцсетях.

— Рядом с домом №27/2 вспыхнули несколько построек в частном секторе, — сообщает паблике Вконтакте «АСТ-54».

По словам очевидцев, сейчас на месте случившегося уже работают пожарные. В ГУ МЧС по Новосибирской области произошедшее пока никак не прокомментировали.

На кадрах ролика, снятого новосибирцами, видно, что пламя, охватившее постройки, довольно сильное. На место прибыли как минимум две пожарные машины.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.