В Октябрьском районе Новосибирске случился пожар в частном секторе

В Октябрьском районе Новосибирска случился пожар. Фото: Кадр из видео
В Новосибирске, вечером, 16 ноября, в Октябрьском районе Новосибирска случился пожар. Об этом сообщили очевидцы произошедшего в соцсетях.
— Рядом с домом №27/2 вспыхнули несколько построек в частном секторе, — сообщает паблике Вконтакте «АСТ-54».
По словам очевидцев, сейчас на месте случившегося уже работают пожарные. В ГУ МЧС по Новосибирской области произошедшее пока никак не прокомментировали.
На кадрах ролика, снятого новосибирцами, видно, что пламя, охватившее постройки, довольно сильное. На место прибыли как минимум две пожарные машины.
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