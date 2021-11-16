Новосибирец выиграл квартиру за два миллиона рублей в лотерею

Новосибирец выиграл квартиру в лотерею, купив билет на почте. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Новосибирец выиграл квартиру в лотерею, купив билет на почте. Новая жилплощадь обошлась счастливчику всего в сто рублей — такова была стоимость выигрышного билета.

— Известно, что выигрышный лотерейный билет счастливчик купил в почтовом отделении по адресу: улица Тамбовская,58. Новая недвижимость стоила клиенту почты 100 рублей — столько он заплатил за билет. При этом денежный эквивалент квартиры — 2 миллиона рублей, — сообщили в пресс-службе «Почты России».

В пресс-службе также отметили, что купить лотерейные билеты желающие могут во всех почтовых отделениях Новосибирской области. Моментальные лотереи можно проверить на выигрыш сразу после покупки — и забрать его, в случае победы, сразу в отделении.

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