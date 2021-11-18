Новосибирская общественница пожаловалась на травлю со стороны шумных соседей

В ответ на жалобы зоозащитницы сосед разбил ей телефон. Фото: предоставлено героями публикации

Жительница Новосибирска Ольга Гаврилова пожаловалась в соцсетях на травлю со стороны шумных соседей после заявлений на них в полицию. Скандал случился вечером 3 ноября возле дома на улице 25 лет Октября. Нетрезвый сосед пинал автомобиль Ольги и требовал выйти «поговорить». Женщина вызвала полицию, тогда сосед начал стучать в дверь с оскорблениями.

— Сосед выбил у меня из рук телефон на глазах полиции. В декабре 2020 года они разбили мне лобовое стекло автомобиля, будучи пьяными, в отместку за то, что я полицию и опеку вызываю на их беспредел по ночам. Его супруга любит выпить, врубать громко музыку посреди ночи, кричать матом на супруга и четырехлетнюю дочь, драться с мужем на глазах девочки. Однако опека считает, что они - крайне благополучная семья, — рассказала Ольга Гаврилова.

Женщина уточнила, что уже семь лет борется с соседями, но полиция только раз привлекла их к ответственности за шум. После порчи имущества и публичных оскорблений Ольга написала заявление в полицию и назвала сумму ущерба — более 20 тысяч рублей.

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