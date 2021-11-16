В Новосибирске пропал мужчина, угрожавший жене покончить с собой после развода

Мужчина ушел из дома и пропал.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Новосибирске пропал 35-летний мужчина. Об его исчезновении заявила в полицию жена: она рассказала, что раньше ее супруг уже уходил из дома, а после начала бракоразводного процесса и вовсе пригрозил, что покончит с собой.
— Мужчина ушел из съемной квартиры на улице Ленина рано утром в четверг, 11 ноября. Его машины также нет парковке, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Мобильный телефон у мужчины отключен.
Сейчас поисками сибиряка занимается полиция.
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