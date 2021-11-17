Погода в Новосибирске на 17 ноября 2021 года: мороз и серое небо

На дорогах будет скользко Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Новосибирске на 17 ноября 2021 года будет такой же морозной, как вчера. Снег же сегодня перестанет идти. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

—Днем в Новосибирске температура составит -10…+12 градуса, а ночью — до -20. Будет переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Подует юго-восточный ветер со скоростью до 10 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области температура будет до -17 градусов, ночью понизится до -26 градусов. Ночью по юго-востоку области местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица.

«Яндекс.Погода» дает другой прогноз: сервис обещает небольшой снег в течение всего дня и температуру -12…-15 градусов.

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