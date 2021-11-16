В Новосибирске на площади Гарина-Михайловского построят подземный переход

В Новосибирске построят новый подземный переход около парковки железнодорожного вокзала. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске построят новый подземный переход около парковки железнодорожного вокзала. Разрешение на его строительство выдала мэрия города, документ был опубликован на сайте городского портала.

Согласно тексту документа, протяженность перехода составит 30 метров, а площадь объекта составит 4,5 тысячи квадратных метров. В будущем там может появиться целая система новых переходов.

Сейчас мэрия уже нашла подрядчика, который займется строительством перехода. По условиям договора, первый этап работ должен быть к 15 сентября 2022года.

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