В Новосибирском Красном Кресте рассказали, зачем учат пенсионеров пользоваться соцсетями

Фото: предоставлено Новосибирским областным отделением Общероссийской общественной организации Российский Красный Крест.

Специалисты Новосибирского Красного Креста не только оказывают гуманитарную помощь пожилым людям, но и учат их мобильной грамотности. По их словам, это помогает улучшать качество жизни старшего поколения.

- Мы рассказываем людям, как пользоваться социальными сетями и мессенджерами. Ведь так важно не терять связь с внешним миром и идти в ногу со временем, несмотря на нынешние обстоятельства в виде пандемии. На прошлой неделе мы смогли посетить четыре села в области: Доволенское, Утянка, Красная Грива, Суздалка. В каждом селе своя атмосфера, но везде оказывают очень теплый прием. Люди нас ждут, и каждая встреча непременно заканчивается чаепитием. Возвращаясь после таких встреч домой, мы всегда ощущаем, что на душе тепло и уютно. И конечно же, чувствуем огромную благодарность дню, который принес столько хорошего! - прокомментировали специалисты Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации Российский Красный Крест.

Встречи прошли в местных домах культуры, где специалисты не только прочитали пенсионерам лекции, но и познакомились с творческой деятельностью каждого села.