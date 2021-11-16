В Новосибирске 17-летний подросток угнал у отчима Hyundai Creta почти за полтора миллиона

Подросток угнал машину у отчима.
Фото: Алексей МАТВЕЕВ
В Октябрьском районе Новосибирска 17-летний подросток угнал у отчима машину. Инцидент произошел 15 ноября, сейчас парень объявлен в розыск.
— Рано утром 15 ноября подросток уехал на машине своего 37-летнего отчима — красном Hyundai Creta 2020 года выпуска, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Ущерб составил 1,4 миллион рублей.
Сейчас подросток объявлен в розыск, по данному факту полицией проводится проверка.
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