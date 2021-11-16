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Общество16 ноября 2021 10:43

Новосибирец в 13-й раз победил в турнире по боксу

Новосибирский боксер Вараздат Мкртчян, выступающий при поддержке Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, одержал очередную победу на ринге
Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

В Новосибирске состоялся турнир, организованный абсолютным чемпионом мира среди профессионалов по боксу Константином Цзю. В спортивном шоу приняли участие 11 пар: молодые перспективные российские боксеры и профессионалы.

В весовой категории до 69 килограммов новосибирец Вараздат Мкртчян (12-0-0) провел восьмираундовый поединок со спортсменом из Челябинска Евгением Климовым (6-2-2). По единогласному решению судей Вараздат одержал победу, которая стала для него 13-й по счету в качестве профессионала.

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

По окончании боя Вараздат встретился с внимательно следившим за происходящим на ринге устроителем турнира Константином Борисовичем Цзю. Общение, безусловно, обогатит теоретическую подготовку спортсмена, ведь советы легенды мирового бокса поистине неоценимы!

Поздравляем Вараздата с очередной победой и желаем новых спортивных достижений!