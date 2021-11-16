Новосибирский режиссер снял фильм о гастролях Би-2 в пандемию

Фильм о карантинных каникулах группы Би-2. Фото: Соцсети

Уроженец Новосибирска режиссер Филипп Дмитриев снял фильм о группе «Би-2», рассказав, как музыканты справлялись с ковидными ограничениями и отменой концертов.

— Люблю музыку группы Би-2 и люблю с ними работать. Это всегда весело и задорно. Они пишут наполненные смыслом и подтекстом песни, и при этом могут дурачиться и зажигать как подростки, — рассказывает Дмитрий в соцсетях.

Фильм расскажет о том, как изначально музыканты восприняли новости о ковидном карантине, как из-за вируса срывались концерты и каково было участвовать в рок-фестивалях и открытых концертах во время пандемии.

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