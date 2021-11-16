Улицу Плахотного в Новосибирске затопило кипятком из-за аварии на трубопроводе

Паром от кипятка затянуло всю улицу. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске, днем 16 ноября, улицу Плахотного,53/1 затопило кипятком. Происходящее сняли на видео очевидцы: паром затянуло все окрестности улицы. В СГК сообщили, что причина произошедшего — авария на трубопроводе.

— Сегодня в 15:00 часов возникло повреждение на внутриквартальном трубопроводе диаметром 200 мм по адресу 1-ый Петропавловский переулок, 16, — пояснили в СГК. — Трубопровод оперативно отключили, начинаем ремонт. Делаем все необходимое, чтобы завершить работы не позднее, чем завтра утром.

В компании также отметили, что труба была проложена 35 лет назад. Сейчас из-за ремонтных работ от отопления и горячей воды отключены 11 многоквартирных домов и одно лечебное учреждение.

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