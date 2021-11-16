В Новосибирске горсовет закупит новые компьютеры за 533 тысячи рублей

Компьютеры должны доставить до 17 декабря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске совет депутатов готовится закупить шесть современных компьютеров за более чем полмиллиона рублей. Об этом стало известно из информации на сайте госзакупок, где объявили аукцион.

— Поставляемый товар должен быть новым товаром, товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, — говорится в документе.

У экранов компьютера должно быть разрешение 1920 на 1080. Объем оперативной памяти каждого товара должен составить более 8 Гигабайт. Поставщику нужно доставить технику до 17 декабря 2021 года.

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