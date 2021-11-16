В Новосибирске к вводу готовится школа с музеем и уникальными лабораториями. Фото: предоставлено Правительством НСО.

В Новосибирске строительство школы на улице Михаила Немыткина вышло на финальную стадию. В образовательном учреждении, рассчитанном на 1100 мест, уже закончились строительно-монтажные работы. Сейчас готовятся документы, которые нужны для ввода школы в эксплуатацию.

По словам министра регионального строительства Ивана Шмидта, Калининский район — перспективное место для жилищного строительства. Развитие территории ведется комплексно — параллельно с жилой застройкой там возводят и социально значимые объекты.

— Объекты, которые строятся в регионе по национальным проектам, находятся на постоянном контроле Правительства области. В сегодняшней ситуации, когда продолжается рост стоимости строительных материалов и по-прежнему не хватает рабочей силы из-за пандемии, выполнение госконтрактов — особая ответственность для подрядчиков. Школа на ул. Михаила Немыткина — хороший пример, строительная организация ООО «Армаком» выполнила свои обязательства в полном объеме, и объект готов к вводу в эксплуатацию. При строительстве данной школы применен типовой проект, включенный в реестр Минстроя РФ как экономически эффективный, — сказал Иван Шмидт.

В правительстве Новосибирской области добавили, площадь школы превышает 15 тысяч квадратов. В ней создали все условия, необходимые для обучения. В образовательном учреждении, помимо школьных классов, созданы лаборатории, библиотека, большая столовая, школьный музей. Также в ней есть спортивные залы с душевыми.

Стоимость объекта превышает 1,113 миллиардов рублей.

Как подчеркнул Иван Шмидт, в Новосибирской области благодаря реализации региональных и федеральных программ одновременно возводят более 140 объектов. Известно, в 2021 году в регионе введут в эксплуатацию 8 детсадов и 3 новых школы.

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