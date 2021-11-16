В Новосибирских салонах рассказали про татуировки с QR-кодами

Такие татуировки бьют на память без особой выгоды. Фото: Тату-студия ЕБШ

В Новосибирске на волне пандемии клиенты тату-студий стали обращаться к мастерам с оригинальными идеями татуировок в «ковидной» тематике. КП-Новосибирск пообщалась с мастерами и администраторами салонов, чтобы узнать, что чаще всего бьют себе горожане на тему коронавируса.

— Была одно время небольшая вспышка популярности «ковидных» татуировок, но не сказал бы, что прям мода такая образовалась, — рассказал КП-Новосибирск администратор тату-студии «ЕБШ» Кирилл.

А желающим набить тату с QR-кодом, следует хорошенько подумать. По словам тату-мастеров, любая лишняя точка, неточность рисунка или повреждение татуировки могут повредить ее, и код перестанет считываться.

— Вообще, QR-код должен работать. Но зачем такие тату бьют, я не знаю. Может, исключительно веселья ради, никакой особой выгоды это не дает, скорее это желание запечатлеть нынешнее странное время, — говорит Кирилл.

Мастера тату-студии рассказали, что били несколько татуировок по ковидной тематике: планету в маске, чумного доктора и несколько схожих, а на днях будут бить QR-код.

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