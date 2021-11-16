Более тысячи заявок поступили от потенциальных волонтеров на участие в мероприятиях МЧМ-2023. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирской области уже 1061 человек подали заявки, чтобы стать волонтерами на МЧМ-2023. Об этом рассказали в правительстве региона.

Известно, заявочная кампания по привлечению волонтеров началась одновременно в двух городах — в Новосибирске и в Омске, еще 30 сентября.

Примечательно, волонтерами хотят стать не только россияне. Заявки уже поступили из Португалии, Германии, США, Демократической Республики Конго и Казахстана. А среди юниоров до 20 лет добавились жители Мексики, Ирана, Украины и Беларуси.

По данным правительства, Новосибирская область планирует задействовать 600 волонтеров. Они будут встречать гостей и участников, сопровождать сборные, а также информационно помогать гостям чемпионата. Работа волонтеров будет охватывать 21 функциональное направление.

Заявки будут рассмотрены в течение первого полугодия 2022 года. Требования к волонтерам — возраст от 16 лет — для жителей Новосибирска, и возраст от 18 — для жителей Новосибирской области и других регионов страны.

Правительство Новосибирской области контролирует подготовку к предстоящему МЧМ-2023.

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