В Новосибирске на Димитровском мосту обнаружили тело человека

В Новосибирске на Димитровском мосту обнаружили человека без признаков жизни. Фото: Кадр из видео
В Новосибирске на Димитровском мосту обнаружили человека без признаков жизни. Об этом сообщили очевидцы в соцстеях днем, 16 ноября.
— На Димитровском мосту, в сторону правого берега, напротив «Ленты», лежит человек без признаков жизни. Непонятно, сбили его или что-то другое. Рядом стоит автомобиль каршеринга, — сообщает паблик «АСТ-54».
В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что пока что в полицию не поступало информации об этом.
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