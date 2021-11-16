В Новосибирске поймали мужчину, укравшего айфоны у пассажирок маршрутки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске поймали 47-летнего вора-карманника. Он вытащил сотовые телефоны «Iphone 13» и «Iphone 11» у женщин, которые садились в маршрутку № 69. Выяснилось, задержанный уже был судим за кражу. Злоумышленник признался еще в 10 аналогичных преступлениях на территории Первомайского района в Новосибирске. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— Задержанный рассказал, что похищенные телефоны сбывал продавцу одного из магазинов, расположенных в ТРЦ на Большевистской улице. Полицейские провели обыски по месту жительства и на работе предполагаемого сообщника, однако похищенного имущества там не обнаружили. Сейчас решается вопрос о наличии в его действиях состава преступления, — уточнил КП-Новосибирск источник.

Похитителя айфонов задержали. Сейчас в полиции устанавливают, сколько еще преступлений совершил вор-карманник

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