В Новосибирске выявили рекордные 409 случаев коронавируса за сутки

Новый рекорд по заболеваемости установлен в Новосибирской области.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
16 ноября в Новосибирской области установили новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки: 409 зараженных. Кроме того, умерли еще 13 пациентов. Такие данные предоставил оперативный штаб правительства области.
— Скончались мужчины в возрасте 71 год, 74 года, 80 лет, женщины в возрасте 54 года, 66 лет, 68 лет, 73 года, 78 лет, 82 года, 84 года и три женщины в возрасте 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 595 человек, — сообщили в оперативном штабе.
В реанимациях сейчас лечатся 350 человек. Из них к ИВЛ подключены 62 пациента.
Выздоровевших прибавилось на 128 человек за сутки. Всего выписаны с выздоровлением 56 047 человек.
По последним данным, с начала пандемии коронавирус выявили у 77 177 жителей Новосибирской области, в том числе у 7 849 детей.
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