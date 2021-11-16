В новосибирском аэропорту поймали мужчину с 49 свертками героина. Фото: УТ МВД СФО.

В аэропорту Толмачево транспортные полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии задержали 34-летнего сибиряка. У него нашли и изъяли 49 свертков с наркотиками. Об этом рассказали в УТ МВД по СФО.

— Криминалистическая экспертиза установила, изъятое вещество — героин. Общая масса наркотика составила 24 грамма. При обыске по месту жительства у подозреваемого обнаружили и изъяли весы, упаковочный материал и бумажный сверток с остатками наркотиков, — уточнили в ведомстве.

В отношении наркодилера возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30 и пункта «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Злоумышленника на время следствия отправили в СИЗО.

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