Специалисты АО «РЭС» приняли участие в международном форуме «Всемирный день качества»

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

С 10 по 12 ноября в гибридном формате проходил международный форум «Всемирный день качества - 2021», основная цель которого - обсуждение и популяризация лучших практик повышения качества и эффективности бизнес-процессов в различных отраслях. Это деловое мероприятие приурочено к одноименному празднику, форум проводится ежегодно и призван подчеркнуть важность непрерывного повышения качества продукции и услуг для устойчивого развития общества и государства.

По оценкам организаторов, в 2021 году форум привлек более 30 тысяч человек. В их числе были и представители акционерного общества «Региональные электрические сети» - системообразующего электросетевого предприятия Новосибирской области. В онлайн-сессиях приняли участие энергетики, в зоне ответственности которых находятся вопросы качества передаваемой электроэнергии и системы менеджмента качества предприятия в целом.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Специалистам АО «РЭС» были интересны многие мероприятия в рамках форума, в том числе онлайн-сессии:

• «Качество в современном законодательстве»

• «Лучшие практики в области делового совершенства»

• «Системы менеджмента»

• «Качество. Управление. Инвестиции»

• «Роль лабораторных испытаний в подтверждении качества продукции»

Всего же в рамках трех дней форума состоялось более 30 тематических сессий, сфокусированных на вопросах качества, эффективности и устойчивого развития практически в каждой из отраслей промышленности.

Участие представителей АО «РЭС» в подобных мероприятиях является отличной возможностью для обмена передовым опытом в части повышения качества не только внутренних бизнес-процессов, но и оказываемых потребителям услуг.