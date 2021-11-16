Высокие потолки: преимущества и возможности

Фото: Компания «Расцветай».

ЖК «Расцветай на Гоголя» - четыре дома комфорт-класса, три из которых уже сданы. В продаже квартиры в доме № 4. Ввод объекта планируется через год.

Дом переменной этажности - 25, 12 и 7 этажей.

В 25- и 7-этажных секциях на площадке по три квартиры. Это создает в доме камерную, спокойную обстановку, снижает общий уровень шума и в целом делает жизнь комфортнее.

Квартиры с высокими потолками спроектированы в 12- и 7-этажных секциях. В таком жилье создается ощущение легкости и простора для зонирования пространства и оформления интерьера.

Удобная транспортная доступность ЖК «Расцветай на Гоголя» позволяет рационально организовать жизнь в одной из центральных локаций Новосибирска: в 15 минутах - метро «Березовая роща», рядом ключевые транспортные развязки - улицы Ипподромская, Гоголя и Фрунзе.

ЖК «Расцветай на Гоголя» подойдет для семей с детьми. Этому способствует сложившаяся социальная инфраструктура поблизости и внутреннее благоустройство комплекса. Пять детских садов, школы № 82 и 195, гимназия № 15, поликлиники, ПКиО «Березовая роща» и ТРЦ «Сибирский Молл» - в шаговой доступности.

Фото: Компания «Расцветай».

Огороженная территория ЖК, видеонаблюдение, концепция «двор без машин», зоны отдыха, детская площадка, workout-комплекс - все отвечает современным тенденциям благоустройства и безопасности.

В наличии квартиры площадью 67 - 69 кв. м. В жилье запроектированы кухни-гостиные и разнесенные светлые просторные комнаты. Окна в таких квартирах выходят во двор, что очень удобно в целях комфорта и безопасности, всегда можно наблюдать за играющим на площадке ребенком.

Центр продаж квартир компании «Расцветай»:

Вокзальная магистраль, 8а,

тел. (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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