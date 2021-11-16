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Происшествия16 ноября 2021 6:55

Под Новосибирском будут судить женщину, воткнувшую нож в сердце сожителя

Мужчина от полученного ранения умер
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Под Новосибирском будут судить женщину, воткнувшую нож в сердце сожителя.

Под Новосибирском будут судить женщину, воткнувшую нож в сердце сожителя.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Черепановском районе Новосибирской области будут судить женщину, убившую сожителя. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

— Следствие установило, ранее не судимая сибирячка, будучи пьяной, кухонным ножом ударила гражданского мужа в сердце. Мужчина от полученного ранения умер на месте ЧП, — уточнили в прокуратуре.

В отношении женщины возбудили и расследовали уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Согласно санкциям статьи, ей грозит срок от 6 до 15 лет лишения свободы.

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