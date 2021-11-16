Под Новосибирском будут судить женщину, воткнувшую нож в сердце сожителя.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Черепановском районе Новосибирской области будут судить женщину, убившую сожителя. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
— Следствие установило, ранее не судимая сибирячка, будучи пьяной, кухонным ножом ударила гражданского мужа в сердце. Мужчина от полученного ранения умер на месте ЧП, — уточнили в прокуратуре.
В отношении женщины возбудили и расследовали уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Согласно санкциям статьи, ей грозит срок от 6 до 15 лет лишения свободы.
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