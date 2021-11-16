В Новосибирске запретят объемные рекламные конструкции

Объемные рекламные конструкции будут под запретом Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске начнут действовать новые правила для рекламы: запретят объемные конструкции, например, в виде различных фигур. Об этом стало известно во вторник, 16 ноября, на аппаратном совещании в мэрии.

— Уйдут у нас инопланетяне с крыш. Потому что запрещено теперь размещение объемно-пространственных конструкций на зданиях и сооружениях, — заявил начальник управления архитектурно-художественного облика города, главный архитектор Александр Ложкин.

Кроме объемных фигур, в городе запретят устанавливать рекламные конструкции в виде светящихся экранов на исторических зданиях, настенных панно, которые размещают на расстоянии в 1,5 метра от стены здания.

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