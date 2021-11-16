Новосибирские предприниматели нашли способы обхода ковидных ограничений

Многие кафе работают сейчас на вынос. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирские бизнесмены ощущают дискомфорт из-за введенных ограничительных мер, связанных с Covid-19. А именно из-за QR-кодов, которые дают возможность посещать заведения только тем, у кого они есть. Однако многие новосибирские предприниматели сообщают, что продолжают принимать посетителей без QR-кодов. Об этом они рассказывают в своих Инстаграм-аккаунтах. Корреспондент КП-Новосибирск ознакомился с примерами таких объявлений.

— Рады сообщить, что мы продолжаем работать в прежнем режиме.Вы можете приходить за любимым какао и сладостями, как и раньше. Никаких дополнительных документов мы требовать не будем, — пишет в своем посте в Инстаграм кондитерская «Mr.Konfetkin».

Не смотря на такое обхождение введенных правил, в заведении все же убрали стулья у барной стойки.

Без QR-кодов готовы впустить и в некоторых салонах красоты и в косметологических клиниках:

— Мы пока что принимаем клиентов без QR-кода. Считаем несправедливым не делать красивыми и счастливыми девушек, у которых нет QR-кода, которые ввели в Новосибирске с 12 ноября, — пишет в своем посте в Инстаграм клиника аппаратной косметологии «Laser Love».

Юрист Марина Пьянкова заявляет, что такая позиция предпринимателей неправильна и незаконна.

— В соответствии с постановлением правительства Новосибирской области от 08.11.2021, которым внесены соответствующие изменения в постановление правительства НСО от 18.03.2020 года №72-п. Оказание услуг общественного питания, за исключением обслуживания навынос и иных исключений, должно осуществляется только при наличии QR-кода, сертификата на бумажном носителе, отрицательного ПЦР (его актуальность 72 часа), или справки о медотводе и ПЦР-тесте, — рассказала КП-Новосибирск Марина Пьянкова.

Специалист также отметила, что за такое нарушение грозит статья 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». По словам эксперта, юридическим лицам грозит приостановление деятельности.

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