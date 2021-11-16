В Новосибирской области будут судить прораба, по вине которого насмерть разбился рабочий. Фото: СК РФ по НСО.

В Новосибирской области перед судом предстанет 66-летней прораб. Его обвиняют по части 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». По вине сибиряка погиб рабочий. В отношении прораба завершили расследование уголовного дела.

— Следствие установило, 31 июля 2021 года обвиняемый находился на территории столярного цеха организации в селе Ключики Сузунского района. Там он дал устное распоряжение подсобным рабочим стройотдела. Он поручил им произвести строительные работы на высоте. Им нужно было отремонтировать кровлю тракторного гаража. При этом фигурант по делу не обеспечил безопасные условия и охрану труда. Так, он допустил людей к работам на высоте без средств индивидуальной защиты — каски, страховочной или удерживающей привязи. Кроме того, он не выдал им наряд-допуск для работы на высоте. В результате чего один из работников сорвался с крыши тракторного гаража и упал с высоты 9 метров на бетонную поверхность. Мужчину увезли в больницу. Однако там он умер спустя несколько дней, не смотря на усилия врачей, — рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

Известно, прораб признал вину в содеянном.

Сейчас в отношении мужчины собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключение направили в суд. Там его рассмотрят по существу.

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