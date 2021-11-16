В Новосибирской области на льду нашли тело мужчины

Мужчина скончался до приезда спасателей Фото: Павел КЛОКОВ

В Бердске в районе санатория «Лазурный», в 50 метрах от берега Бердь, нашли труп рыбака. Инцидент произошел в понедельник, 15 ноября.

— О произошедшем сообщил очевидец-рыбак, который находился рядом с мужчиной. Вызов был получен в 10:59 через минуту спасатели уже выехали к месту сообщения, при помощи специальных санок для пострадавших мужчину погрузили в них и доставили на берег, — рассказали КП-Новосибирск в Бердском ПСО.

Погибший был передан сотрудникам полиции. Причины и обстоятельства произошедшего будут выясняться.

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