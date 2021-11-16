На трассе под Новосибирском внедорожник вылетел на встречную полосу. Фото: стоп-кадр.

На трассе под Новосибирском, на пути в Кольцово, водитель внедорожника не справился с управлением. В понедельник, 15 ноября, машину занесло на заснеженной дороге и начало крутить. После чего автомобиль вылетел на встречную полосу. Кадры случившегося в соцсети опубликовали очевидцы.

— К счастью, на пути неуправляемой машины никого не оказалось, и обошлось без пострадавших и повреждений, — написал автор сообщения в группе «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, водителю чудом повезло. Секунда — и внедорожник мог столкнуться с фурой, которая двигалась по полосе встречного движения.

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