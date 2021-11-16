В Новосибирске автомобиль такси влетел на скорости в иномарку на перекрестке

От удара иномарки забросило по разные стороны. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске на перекрестке Немировича-Данченко и Ватутина столкнулись два седана KIA Rio. Один из них принадлежит службе такси. Инцидент произошел в ночь на вторник, 16 ноября. Очевидцы выложили в соцсети кадры с места ДТП в группу «АСТ-54».

— Водитель такси проехал на запрещающий сигнал светофора по Немировича-Данченко со стороны «Советской Сибири» и совершил столкновение с двигавшимся на зеленый со стороны «Меги» аналогичным автомобилем без ливреи такси, — рассказал читатель «АСТ-54».

Известно, что на место ДТП выезжали аварийные комиссары. Обошлось без пострадавших.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.