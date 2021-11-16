В Новосибирске поймали двух 16-летних парней, угнавших несколько машин. Фото: МВД по НСО.

Новосибирские полицейские задержали двух подростков, попавшихся на угоне машин. Один из них пытался уйти от преследования экипажа ГИБДД. Подробности об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— На улице Авиационной экипаж ГИБДД заметил «ВАЗ — 2106» бордового цвета, стекла машины были почти полностью запорошены снегом. По требованию сотрудников ДПС водитель транспортного средства не остановился. Полицейские начали преследовать авто, требуя его остановиться. Однако водитель игнорировал требования, пытался уйти от погони на большой скорости. В итоге его удалось остановить и задержать в селе Каменка. Водителем оказался 16-летний молодой человек, не имеющий водительского удостоверения и документов на право владения автомобилем. Полицейские установили, он угнал машину недалеко от дома по улице Фрунзе. Молодой человек разбил форточку водительской двери, после чего соединил напрямую провода в замке зажигания, — уточнили подробности в ведомстве.

Сотрудники полиции рядом с домом подростка обнаружили еще один автомобиль — голубой «ВАЗ — 2106». У этой машины также была разбита форточка водительской двери и сломана колонка замка зажигания. Выяснилось, эту машину тоже угнали. Угонщиком «ВАЗа» оказался приятель ранее задержанного подростка — 16-летний парень. Полицейские также установили, сверстники украли еще один автомобиль в Октябрьском районе Новосибирска.

Угонщиков доставили в отдел полиции. На того, кто пытался уйти от преследования экипажа ГИБДД, составили административный протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления».

Полицейские установили владельцев машин — те написали заявления об угоне. В отношении подростков возбудили уголовного дела по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения» и части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Угонщикам избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Кроме того, в полиции устанавливают причастность парней к другим аналогичным преступлениям.

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