Пробки в Новосибирске на утро 16 ноября 2021 года: затор на улице Немировича-Данченко

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 16 ноября 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 16 ноября 2021 года: затор образовался на улице Немировича-Данченко. Также сложно проехать по улицам Троллейной и Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Сложно проехать по улицам Котовского, Станиславского и Ватутина. Движение по улице Блюхера и по проспекту Карда Маркса также затруднено.

На правом берегу города пробка сковала улицу Большевистскую — здесь затруднено движение в сторону Речного вокзала. Затруднено движение по улицам Зыряновской, Восход, Кирова, Бориса Богаткова и Никитина.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро вторника, 16 ноября, составил 7 баллов.

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