Новосибирец на улице прострелил мужчине ногу после ссоры

В Новосибирске на улице мужчина несколько раз выстрелил в прохожего из травматического пистолета.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске на улице мужчина несколько раз выстрелил в прохожего из травматического пистолета. Инцидент произошел вечером, 13 ноября, около табачного киоска на улице Нарымская.
— 38-летний мужчина поссорился с 46-летним мужчиной и выстрелил ему в ногу из травматического пистолета, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Пострадавший мужчина получил непроникающее огнестрельное ранение бедра и на месте происшествия отказался от медицинской помощи.
У 38-летнего новосибирца пистолет изъяли. Сейчас в произошедшем разбирается полиция.
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