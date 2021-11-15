Новосибирец на улице прострелил мужчине ногу после ссоры

В Новосибирске на улице мужчина несколько раз выстрелил в прохожего из травматического пистолета. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске на улице мужчина несколько раз выстрелил в прохожего из травматического пистолета. Инцидент произошел вечером, 13 ноября, около табачного киоска на улице Нарымская.

— 38-летний мужчина поссорился с 46-летним мужчиной и выстрелил ему в ногу из травматического пистолета, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Пострадавший мужчина получил непроникающее огнестрельное ранение бедра и на месте происшествия отказался от медицинской помощи.

У 38-летнего новосибирца пистолет изъяли. Сейчас в произошедшем разбирается полиция.

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