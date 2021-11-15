Хоккейная «Сибирь» обыграла нижнекамский «Нефтехимик»

Новосибирская команда выиграла по буллитам. Фото: ХК "Сибирь"

В Новосибирске в понедельник, 15 ноября прошел регулярный матч КХЛ, в котором хоккейный клуб «Сибирь» принимал нижнекамского «Нефтехимика». Новосибирские спортсмены в домашнем матче одержали победу, закончив игру со счетом 3:2.

В третьем периоде и в овертайме у команд был счет 2:2, а победу «Сибири» принесла серия буллитов. Победную шайбу забросил Александр Шаров.

— Победная шайба Шарова и 5 сейвов Сятери принесли «Сибири» победу в домашнем матче, — сообщили в паблике ХК «Сибирь» Вконтакте.

Следующий свой матч «Сибирь» проведет с командой «Трактор» из Челябинска. Игра состоится 17 ноября.

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