Жительница Новосибирска рассказала, как продавала услуги экстрасенсов-мошенников

Жительница Новосибирска раскрыла карты экстрасенсорного бизнеса в Новосибирске Фото: Андрей КОПАЛОВ

Жительница Новосибирска Тамара Н. пробыла в экстрасенсорном бизнесе всего 4 месяца. За это время она увидела, что за помощь магов люди готовы отдать миллионы, дорогостоящие украшения и квартиры. По словам девушки, люди, верящие колдунам, шли на отчаянные поступки. Зачастую толкала их на это безысходность: кто-то мечтал, чтобы сын бросил пить, кто-то просил, чтобы дочь наконец-то удачно вышла замуж, некоторые хотели удачную сделку в бизнесе.

— Были самые разнообразные просьбы. Нам важно было продать как можно больше, от этого зависела моя зарплата. В основном шли пенсионеры, потому что они меньше 100 тысяч никогда не несли, — рассказывает КП-Новосибирск Тамара.

Людей, как правило, заманивать не приходилось. Новосибирцы шли за помощью сами. Они не предполагали, что они идут на «сделку с дьяволом». Ведь именно так за ненасытный пыл и авантюризм прозвали Тамару коллеги.

Изнанку экстрасенсорного бизнеса читайте в ближайшее время на сайте «КП-Новосибирск».

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