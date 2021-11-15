В Новосибирске скончался детский врач-невролог Олег Корень

Олег Корень скончался в возрасте 56 лет. Фото: Соцсети
В Новосибирске в возрасте 56 лет умер известный детский врач-невролог Олег Корень. Об этом стало известно в понедельник, 15 ноября.
— Я не могу это осознать и поверить. Олег Леонидович был не только прекрасным врачом, но и порядочным и сострадательным человеком с большой буквы. Он верил в каждого ребенка. Будет очень его не хватать, — написала у себя на странице в «Фейсбуке» новосибирская активистка Александра Попова.
Олег Леонидович Корень родился 25 февраля 1965 года. Закончил КемГМУ и интернатуру по детской неврологии. Его стаж работы более 30 лет, из которых 18 — работа нейрогенетиком. Так же Олег Леонидович преподавал на кафедре неврологии в НГИДУВ и читал лекции в НГУ. В последние годы медик работал в научно-практическом медицинском центре «Инновация и здоровье».
КП-Новосибирск выражает соболезнования родным и близким Олега Леонидовича.
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