Сибирячка спасла хаски, которого затравили бродячие псы

Хаски стал изгоем для бродячих псов. Фото: предоставлено Анастасией Романовой

Сибирячка Александра подобрала окровавленного пса у магазина в Колывани — его затравили бродячие собаки. Девушка решила пристроить раненого пса через группу «Типичная Колывань» «ВКонтакте».

— «Спасли» — это громко сказано. Недалеко от дома увидели, что лежит в сугробе, не встает. Соседи рассказали, что подрался с бродячими собаками. Сын отнес домой, есть несколько укусов, слабый. Дали объявление, если никто не объявится — оставим себе. У самих уже есть хаски, — рассказала «КП-Новосибирск» Александра Романова.

Местные жители рассказали, что этот хаски стал изгоем. Его видели в Солнечном поселке, где постоянно дрался с собаками, спасали прохожие. Пес ходил по улицам и оставлял кровавый след, но смог выжить. Подписчики утверждают — хаски мог стать изгоем для бродячих собак, потому что напоминал им волка. Кинологи уверены, что дело не в породе, а в неправильном воспитании.

— Другие собаки сделали хаски изгоем из-за неправильного воспитания щенка. Видимо щенок недостаточно общался с взрослыми собаками, они учат малышей сигналам примирения. Это как этикет у людей — человек приходит и объявляет себя. Такое часто бывает в возрасте от 2-х до х месяцев, когда щенки сидят на карантине из-за прививок. Рекомендуется их знакомить с взрослыми собаками, — рассказал КП-Новосибирск руководитель кинологического центра «Барс» Анатолий Котенко.

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